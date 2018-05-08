Банк России и органы исполнительной власти Мурманской области намерены защищать права потребителей финансовых услуг

10 Мая 2018 года, 11:12

МУРМАНСК/ 10 мая/ БИ-ПОРТ – Выявлять недобросовестных участников финансового рынка, пресекать нелегальную деятельность, информировать граждан о действиях мошенников намерены представители надзорных органов и отделения Центрального банка России. На состоявшейся недавно межведомственной встрече они решили скоординировать свою работу.

«Оперативный обмен информацией между органами власти в сфере защиты прав потребителей позволит более эффективно выявлять и пресекать нелегальную деятельность участников финансового рынка и случаи нарушения прав потребителей. Деятельность Банка России по повышению финансовой грамотности населения улучшит качество жизни граждан, повысит их доверие к финансовому рынку», - считает заместитель управляющего Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Владимир Колесник.

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ