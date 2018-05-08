Потребление электроэнергии в энергосистеме Мурманской области в апреле уменьшилось на 3,5%

10 Мая 2018 года, 11:28

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 мая/ БИ-ПОРТ - Потребление электроэнергии в энергосистеме Мурманской области в апреле 2018 года снизилась в сравнении с прошлым годом на 3,5% и составило 1,04 млрд кВтч. Об этом «Би-порту» сообщили в Кольском РДУ.

«В основном это связано с более высокой температурой наружного воздуха, а также со снижением потребления электроэнергии крупными промышленными предприятиями. Температура воздуха в Мурманской области в апреле текущего года составила 0 градусов , что на 2,7 градусов выше температуры апреля 2017 года», - говорится в сообщении.

Выработка электроэнергии электростанциями Мурманской области в апреле составила 1,4 млрд кВтч. Это на 5,8% меньше показателей 2017 года. С начала года выработка составила 6,35 млрд кВтч, а потребление — 4,61 млрд кВтч.