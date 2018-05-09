Студенты и преподаватели педагогического колледжа приняли участие в шествии «Бессмертного полка»

10 Мая 2018 года, 12:25

МУРМАНСК/ 10 мая/ БИ-ПОРТ - 9 мая десятки тысяч жителей и гостей Мурманска собрались в центре города, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Великой Победы. Военный парад, шествие к мемориалу «Защитникам Советского Заполярья», возложение цветов – без этого сложно представить День Победы в Мурманске.

В последние годы неотъемлемой частью великого праздника стало шествие «Бессмертный полк». В этом году студенты, администрация и преподаватели колледжа, члены их семей также присоединились к этой всероссийской патриотической акции, вместе с северянами пройдя в праздничной колонне до памятника мурманскому Алёше. Они с гордостью несли портреты своих родственников - участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, внесших свой вклад в общую Победу.

По маршруту шествия в Мурманске было организовано театрализованное представление учащихся «Картины прошедшей войны». Его участниками стали и студенты педагогического колледжа. Они исполняли песни о войне и победе, представили танцевально-хореографические композиции.

По окончании шествия студенты и преподаватели колледжа возложили цветы к мемориалу, присутствовали на торжественном митинге.