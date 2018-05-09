Ночью в Заполярном горела квартира

10 Мая 2018 года, 12:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня ночью пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидировали пожар в Заполярном. Об этом сообщает ГУ МЧС.

В дежурную службы «01» поступила информация о возгорании квартиры в Заполярном по улице Мира, 13. В результате пожара сгорела бытовая мебель, были закопчены стены, потолок и межкомнатная дверь.

На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение: восемь человек личного состава и три единицы техники. В настоящий момент причины пожара устанавливаются.