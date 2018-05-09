В Кольском районе сгорел гараж и обшивка недостроенного здания

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня в полночь пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидировали пожар в Кольском районе. Об этом сообщает ГУ МЧС.
На пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в гараже на четвёртом километре дороги «Серебрянские ГЭС», ДНТ «Кола». В результате пожара уничтожена внутренняя обшивка гаража и наружная обшивка недостроенного дома. На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения: восемь человек личного состава и три единицы техники. Сейчас причины пожара устанавливаются.