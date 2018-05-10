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10 Мая 2018 года, 13:30

В города, принимающие Чемпионат «FIFA-2018», будет ограничен въезд


РОССИЯ/ 10 мая/ БИ-ПОРТ – Госавтоинпекция обращает внимание собственников владельцев автобусов на выполнение установленных требований при планировании перевозок пассажиров в города-организаторы Чемпионата мира по футболу.

Указом Президента РФ от 9 мая 2017 года вводятся усиленные меры безопасности. В их числе - запрет въезда отдельных видов транспортных средств в населённые пункты, где будут проводиться матчи Чемпионата мира.

В соответствии с документом с 1 июня по 17 июля 2018 года на территории городов Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Сочи и с 1 июня по 30 июня 2018 года на территории городов Волгограда, Екатеринбурга, Калининграда, Саранска запрещается въезд автобусов категории М2 и М3.

Владельцами автобусов должны быть выполнены требования в части оборудования автобусов аппаратурой спутниковой навигации, направления в автономную некоммерческую организацию «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации» уведомлений о планируемом въезде в города-организаторы.

При этом необходимо отметить, что запрет не распространяется на автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров по муниципальным, межмуниципальным, а также смежным межрегиональным маршрутам, проходящим в границах городов-организаторов.

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