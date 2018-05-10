Работникам выплатили долги по зарплате благодаря действиям приставов

10 Мая 2018 года, 13:53

МУРМАНСК/ 10 мая/ БИ-ПОРТ – Судебным приставам межрайонного отдела по Снежногорску и Гаджиево ЗАТО Александровск и ЗАТО Видяево удалось заставить местное акционерное общество выплатить задолженность по заработной плате работникам предприятия и частично вернуть долги другим взыскателям. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области.

Задолженность по зарплате составляла свыше 1,4 миллиона рублей, а общая сумма долгов была более 24 миллионов. Судебный пристав в рамках исполнительного производства наложил арест на недвижимость организации-должника и 45 единиц автотранспорта.

Чтобы не потерять свое имущество, руководство акционерного общества заплатило работникам и частично оплатило долги перед другими взыскателями. Ему удалось договориться с остальными взыскателями об отзыве исполнительных документов.

Но при этом организации пришлось оплатить исполнительский сбор, превышающий 1,8 миллиона рублей, а это больше, чем сумма задолженности по заработной плате.

Фото: ShutterStock