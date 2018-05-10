Первый Фестиваль морского флота Арктики пройдёт в Архангельске

10 Мая 2018 года, 18:24

АРХАНГЕЛЬСК/ 10 мая/ БИ-ПОРТ – Арктический морской институт имени В.И. Воронина стал инициатором проведения Фестиваля морского флота Арктики, который будет проходить в 13 – 15 мая в столице Поморья. Идею поддержала Межведомственная комиссия по морскому наследию Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации.

Фестиваль посвящён знаковым юбилейным датам в морской отрасли: 325-летию государственного судостроения в России; 15-летию со дня основания ФГУП «Росморпорт»; 40-летию перехода на круглогодичную навигацию Архангельского морского торгового порта.

В программе – профориентационные и культурные мероприятия. В порту Архангельска будут установлены ледоколы и ледокольные суда, жители и гости города смогут посетить их.