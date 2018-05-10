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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » НОВОСТИ » В командировке за рубежом россияне могут получать зарплату в иностранной валюте
 
 
 
 
10 Мая 2018 года, 14:29

В командировке за рубежом россияне могут получать зарплату в иностранной валюте


РОССИЯ/ 10 мая/ БИ-ПОРТ – В статью Трудового кодекса РФ были внесены изменения. Федеральным законом дополнили положение, в соответствии с которым выплата заработной платы работникам может производиться в иностранной валюте. Об этом сообщили в прокуратуре Мурманской области

Теперь гражданам России, находящимся за пределами её территории в связи с выполнением ими за рубежом своих трудовых обязанностей по трудовым договорам, заключаемым с юридическими лицами, предоставляется возможность получать заработную плату в иностранной валюте, а не в российских рублях, как это было строго установлено ранее.

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