Началась подготовка к празднованию 75-летия Победы

10 Мая 2018 года, 15:00

МОСКВА/ 10 мая/ БИ-ПОРТ – 9 мая издан Указ Президента РФ о подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Правительству совместно с организационным комитетом «Победа» поручено в трёхмесячный срок разработать и утвердить план основных праздничных мероприятий, а также принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов.

Руководству субъектов Российской федерации вменяется в обязанность не только готовить праздничные мероприятия, но и заботиться о ветеранах, помогать органам местного самоуправления приводить в порядок воинские захоронения и мемориальные комплексы.