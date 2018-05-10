Финский лоцман поднялся на борт движущегося судна

10 Мая 2018 года, 16:00

ФИНЛЯНДИЯ/ 10 мая/ БИ-ПОРТ — В сети появилось видео посадки человека на движущееся судно. Занятный случай, который произошёл в апреле этого года в Финляндии, попал на камеру очевидца.

2 апреля в Хайлуото лоцман с помощью коллеги осуществил посадку на борт судна «Tavastland» (флаг Швеции). Транспортник шёл в направлении Оулу. Судно проходило максимально близко к берегу, а мужчина использовал для посадки трап и силовую поддержку товарища. С трапа герой ролика шагнул на канатную лестницу, сброшенную с борта судна. Посадка прошла успешно.