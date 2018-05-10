Сотрудники УФСИН России по Мурманской области провели автопробег

10 Мая 2018 года, 17:15

МУРМАНСК/ 10 мая/ БИ-ПОРТ – От Мурманска до Киркенеса пролегал маршрут памятной акции, приуроченной к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Автопробег организован Управлением федеральной службы исполнения наказаний по Мурманской области.

Первую остановку они сделали у обелиска старшему политруку 14-й стрелковой дивизии Тимофею Кирилловичу Борисёнку, погибшему в ожесточённых оборонительных боях сентября 1941 года. УФСИН уже на протяжении многих лет шефствует над этим памятником, сотрудники следят за состоянием монумента, облагораживают территорию, приезжают со своими семьями почтить память героя.

По пути следования участники автопробега возлагали венки к монументам защитникам Заполярья, побывали в Долине Славы, где в 1941 году было остановлено стремительное наступление немецких войск. В Киркенессе посетили памятник советскому воину-освободителю, возведённый в 1952 году жителями города в память о подвиге советских солдат, которые освободили Восточный Финнмарк в октябре 1944 года от фашистских захватчиков.