С начала года инфляция в России составила 1,3%

10 Мая 2018 года, 16:39

РОССИЯ/ 10 мая/ БИ-ПОРТ - За период с 29 апреля по 7 мая 2018 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала мая – 100,1%, с начала года – 101,3%

За прошедший период цены на сахар-песок выросли на 1,1%, свинину, колбасу вареную, пшено – на 0,2-0,3%. Одновременно яйца куриные подешевели на 1,5%, крупа гречневая – на 0,8%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,2%, в том числе на капусту белокочанную – 4,4%, морковь – 1,3%, картофель, лук и яблоки – 0,3-0,5%. В то же время огурцы и помидоры стали дешевле на 2,3% и 1,2% соответственно.

Цены на бензин автомобильный выросли на 1,0%, на дизельное топливо – на 0,9%.