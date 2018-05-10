Сообщить о лесном пожаре теперь можно с помощью мобильного приложения

10 Мая 2018 года, 18:50

РОССИЯ/ 10 мая/ БИ-ПОРТ – ФБУ «Авиалесоохрана» разработало бесплатное мобильное приложение «Берегите лес». Сервис был создан, чтобы повысить эффективность профилактики и мониторинга лесных пожаров, оперативного реагирования в случае обнаружения лесного пожара. Это позволяет быстро и просто позвонить в Федеральную диспетчерскую службу лесного хозяйства и сообщить о любом происшествии в лесах нашей страны и Мурманской области.

Мобильное приложение поддерживается почти на всех платформах мобильных устройств: IOS, Android, WindowsPhone. Сервис имеет новые технологические возможности. Например, можно отправить сообщение с прикреплением геолокации и фото, подтверждающего правонарушение.

В приложении «Берегите лес» на интерактивной карте отображаются все пожары и метеоданные. Это позволяет использовать мобильное приложение как портативную систему мониторинга пожаров. Пользователи получают уведомления о вводимых режимах ЧС, о проводимых мероприятиях в субъекте Российской Федерации, за которым пользователь закреплен.

Также там разработана система размещения региональных и федеральных новостей в ручном и автоматическом режимах. А в разделе «полезная информация» размещена справочная информация о видах пожаров и действиях при их возникновении.

В системе администрирования мобильного приложения «Берегите лес» зарегистрировано более 400 человек. Это сотрудники 83 региональных диспетчерских служб субъектов Российской Федерации и сотрудники Федеральной диспетчерской службы, которые принимают и обрабатывают полученную от заявителей информацию.

Скачать мобильное приложение можно на сайте Центральной базы авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана».