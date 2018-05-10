Неплательщику за коммуналку напомнили о его долгах трёхтонным «извещением»

10 Мая 2018 года, 19:50

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 мая/ БИ-ПОРТ – В посёлке Зубчаниновка сотрудники ООО «Самарские коммунальные системы» в качестве меры борьбы с долгами установили трёхтонную бетонную пирамиду возле частного дома одного из неплательщиков, сообщает издание «tjournal».

Владелец дома накопил долг за водоснабжение и водоотведение до 60 тысяч рублей. В организации заверили, что «напоминание» будет стоять перед домом до тех пор, пока долг не погасят. После этого её перевезут в другое место.

«Когда напоминание — трёхтонная бетонная пирамида 1,5 метра в высоту и ширину — заняла свое позорное место перед домом должника, тот мгновенно выразил готовность оплатить счета. Хотя ранее ни одна из мер досудебного взаимодействия не помогала», - сообщили в пресс-службе «Самарских коммунальных систем».