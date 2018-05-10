Мурманчанин заплатил более 600 тысяч рублей алиментов под гнётом уголовного преследования

11 Мая 2018 года, 09:34

МУРМАНСК/ 11 мая/ БИ-ПОРТ — В Мурманске местный житель заплатил задолженность по алиментам только после возбуждения уголовного дела. У судебных приставов на исполнении находилось дело в отношении мужчины, который задолжал своему несовершеннолетнему ребёнку более 610 тысяч рублей. Но исполнять решение суда гражданин не торопился, алименты не платил, от явки к судебному приставу уклонялся.

«За неуплату алиментов свыше 2 месяцев должник был привлечен к административной ответственности. Суд избрал ему наказание в виде 30 часов обязательных работ. Однако мер по оплате задолженности должник не предпринял. За уклонение от уплаты алиментов было возбуждено уголовное дело», - сообщили а УФССП по Мурманской области.

Испугавшись более строгого наказания, должник в полном объеме погасил задолженность. Уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон.