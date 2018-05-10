Жительница Оленегорска захотела выйти на пенсию пораньше и предоставила липовые документы

11 Мая 2018 года, 09:50

ОЛЕНЕГОРСК/ 11 мая/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Оленегорска провела проверку по обращению территориального подразделения Пенсионного Фонда РФ. Полицейским сообщили об обращении местной жительницы, 1967 года рождения, за досрочным назначением страховой пенсии по старости.

Запись в трудовой книжке, на которую ссылалась женщина в обоснование своего права на досрочное назначение пенсии, не соответствует действительности. На указанном предприятии она никогда не работала.

По материалам проведенной прокуратурой города проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа».

В настоящее время прокуратурой города Оленегорска утвержден обвинительный акт по данному уголовному делу, уголовное дело направлено в суд.

Максимальное наказание за данное преступление, предусмотренное законом - исправительные работы на срок до 2 лет.