Жительница Оленегорска захотела выйти на пенсию пораньше и предоставила липовые документы

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Дзен | Google+ | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Мурманск отметил День Победы Мурманск отметил День Победы
Военный парад в Москве. Фоторепортаж «Би-порта» Военный парад в Москве. Фоторепортаж «Би-порта»
Новая ипотечная программа «Семейная ипотека» от ВБРР Новая ипотечная программа «Семейная ипотека» от ВБРР
Приглашаем на балет «Золушка». 13 мая на сцене к/т «Атлантика» Приглашаем на балет «Золушка». 13 мая на сцене к/т «Атлантика»
 
 

Видеоновости16+

Жители Мурманской области посмотрели фильмы киномарафона «Северный Характер»
 
 
 
 

Курсы валют 11.05.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
84,6310
-0,4783
1 USD
Доллар США
62,5229
-0,4837
1 EUR
Евро
74,1772
-0,8637
10 NOK
Норвежских крон
77,6132
-0,2140
10 SEK
Шведских крон
71,8580
0,4721
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

16°
5.5 м/с
давление 764.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

17 Марта 2018, 14:40
21 Февраля 2018, 11:25
19 Февраля 2018, 15:05
16 Января 2018, 10:20
15 Января 2018, 11:50
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Сергей Шамраев
Сергей Шамраев:

Что такое Форекс по-русски рассказывает Сергей Шамраев, генеральный директор лицензированного российского Форекс-дилера ООО «Телетрейд групп»

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Марина Мокану
Марина Мокану:

Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме. Об этом – Марина Мокану, главный специалист службы поддержки TeleTrade

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

Выбор редакции

В дом №30 по улице Декабристов пытаются проникнуть правоохранительные органы
11 Мая 2018, 10:30
В дом №30 по улице Декабристов пытаются проникнуть правоохранительные органы
Илья Варламов в шоке от мусора в Мурманской области
11 Мая 2018, 10:17
Илья Варламов в шоке от мусора в Мурманской области
В Мурманске увековечат память Станислава Вязьменского
10 Мая 2018, 16:50
В Мурманске увековечат память Станислава Вязьменского
В города, принимающие Чемпионат «FIFA-2018», будет ограничен въезд
10 Мая 2018, 13:30
В города, принимающие Чемпионат «FIFA-2018», будет ограничен въезд
 
 
 
 

Самое читаемое

Финский лоцман поднялся на борт движущегося судна
10 Мая 2018, 16:00
Неплательщику за коммуналку напомнили о его долгах трёхтонным «извещением»
10 Мая 2018, 19:50
Поиски пропавшего в Баренцевом море рыбака прекращены
10 Мая 2018, 12:15
Работникам выплатили долги по зарплате благодаря действиям приставов
10 Мая 2018, 13:53
Вступил в силу приговор по делу о краже с проникновением в квартиру
10 Мая 2018, 11:43
Ночью в Заполярном горела квартира
10 Мая 2018, 12:40
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Жительница Оленегорска захотела выйти на пенсию пораньше и предоставила липовые документы
 
 
 
 
11 Мая 2018 года, 09:50

Жительница Оленегорска захотела выйти на пенсию пораньше и предоставила липовые документы


ОЛЕНЕГОРСК/ 11 мая/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Оленегорска провела проверку по обращению территориального подразделения Пенсионного Фонда РФ. Полицейским сообщили об обращении местной жительницы, 1967 года рождения, за досрочным назначением страховой пенсии по старости.

Запись в трудовой книжке, на которую ссылалась женщина в обоснование своего права на досрочное назначение пенсии, не соответствует действительности. На указанном предприятии она никогда не работала.

По материалам проведенной прокуратурой города проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа».

В настоящее время прокуратурой города Оленегорска утвержден обвинительный акт по данному уголовному делу, уголовное дело направлено в суд.

Максимальное наказание за данное преступление, предусмотренное законом - исправительные работы на срок до 2 лет.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Читайте нас в Яндекс.Дзен,
чтобы быть в курсе важных новостей

 
 
 
 
1.
В оленегорской колонии выявляли лучшего оператора теплового пункта
2.
В Никеле местный житель пытался продавать амфетамин
3.
В дом №30 по улице Декабристов пытаются проникнуть правоохранительные органы
4.
Илья Варламов в шоке от мусора в Мурманской области
5.
Мурманчанин заплатил более 600 тысяч рублей алиментов под гнётом уголовного преследования
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»