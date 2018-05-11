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Главная » НОВОСТИ » Илья Варламов в шоке от мусора в Мурманской области
 
 
 
 
11 Мая 2018 года, 10:17

Илья Варламов в шоке от мусора в Мурманской области


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 мая/ БИ-ПОРТ — Известный российский блогер Илья Варламов посетил Мурманскую область. Как ранее сообщал «Би-порт», в рамках проекта «Граница» он сравнит приграничные территории Заполярья, Финляндии и Швеции.

В Мурманск Илья прилетел 9 мая. Первоначально начать поездку планировалось с Норвегии, но памятные мероприятия, из-за которых в районе Долины Славы могли быть пробки, первым делом отправиться было принято решение в Финляндию. Доверившись навигатору, съёмочная группа сперва пыталась попасть на западный берег через территорию Нижне-Туломской ГЭС. По понятным причинам сделать это у них не получилось. Местный охранник подсказал, что ехать блогеру нужно через Колу.

«Кола... Мрачновато. В России есть много удивительных по красоте мест. Русский Север, Камчатка, Алтай... Каждый раз ты себе представляешь эти места какими-то волшебными, и каждый раз, куда бы ты ни приехал, видишь одну и ту же унылую советскую застройку. Убогие пятиэтажки от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Как же мы к этому пришли и сколько потребуется лет, чтобы всё это как-то привести в порядок? Тут главная проблема даже не в том, что пятиэтажки сами по себе убогие, а в том, что города наши потеряли идентичность», - пишет Илья Варламов.

По пути к МАПП «Лотта» Илья Варламов сделал несколько остановок в парковочных карманах вдоль трассы. И везде его ждала одна картина — кучи неубранного мусора, который лежит там годами. Населённых пунктов до границы с Финляндией практически нет. Мусор оставляют люди, которые приезжают на охоту, рыбалку или просто отдохнуть на природе. Выбрасывают в лес всё: бытовые отходы, различную тару, бытовую технику — всё складируется на обочине рядом с красивым лесом.

«Каждый день по этой дороге люди едут в Финляндию и гадят, гадят, гадят прямо на обочине. Это не какая-то одна стоянка. Я останавливался на каждой, и на каждой всё сильнее **** (пребывал в шоке) от увиденного», - пишет блогер. Возмутили его и выброшенные в лес покрышки от автомобилей: «Как надо не любить Россию, чтобы взять и выкинуть в прекрасный лес покрышку»?

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Ожидаемо, после пересечения границы пейзажи изменились кардинально — оказывается, в тех же климатических и природных условиях может быть чисто. Можно не бросать мусор на землю, можно вовремя опустошать мусорные баки, можно убирать за собой после пикника.

«Я останавливался на каждой стоянке и всё сильнее **** (пребывал в шоке) от контраста. Неужели возможна такая идеальная чистота? Всего несколько километров – и как на другой планете», - удивляется Илья Варламов.

Отдельно он остановился на чистых туалетах, установленных вдоль дороги в Финляндии, чистых и приятных глазу остановочных комплексах. И, конечно, стерильном лесу, в котором нет даже окурков на местах отдыха людей.

Подробнее о впечатлениях блогера можно прочитать на его сайте.

Фото: И. Варламов

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  • Только мрази могут так загадить родную землю, свой дом.
  • Да уж, дорогие жители, очень неприятно видеть такую картину. В основном почему то новости у Вас негатив один: то жена мужа кастрюлей изобьет, то наоборот то ножом пырнет, местами меняются действующие лица а так все одно и то же и постоянно горят машины и гаражи, мусор не убран, зимой собаку с подстилкой выкинули на повороте, просто шок от Вас- вот что у Вас в регионе постоянно в новостях, я живу в Перми, у нас как то новости разные и плохо и хорошо, а не все об одном. Раньше жила в Росляково и очень люблю Мурманск, поэтому слежу за Вашими новостями, интересно как живет теперь регион, и очень печально от прочитанного и увиденного на фото....
  • И эти редиски нас окружают! И ещё те мрази, которые обязаны следить за чистотой...
  • О, приехал, наконец, давно собирался. Посмотрим, что напишет про Мурманск.
 
 
 
 
 
 
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