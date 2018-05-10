В дом №30 по улице Декабристов пытаются проникнуть правоохранительные органы

11 Мая 2018 года, 10:30

МУРМАНСК/ 11 мая/ БИ-ПОРТ – Как стало известно «Би-порту», прямо сейчас в доме №30 по улице Декабристов сотрудники правоохранительных органов пытаются провести эвакуацию жителей. Жильцов планируется разместить в пункте временного размещения, однако граждане заявляли о своём несогласии покидать жилище. Жильцы дома утверждают, что делегация пытается попасть в закрытый подъезд.

Напомним, что противостояние жителей и администрации длится с 27 апреля 2018 года, когда было издано постановление администрации, в котором говорится, что из-за паводковых вод возникла угроза обрушения несущих конструкций здания. Жильцы утверждают, что подобная ситуация возникает ежегодно, и ничего страшного не происходит. Они возмущены тем, что им предложено срочно покинуть свои квартиры, оставив мебель и бытовую технику, и переехать в общежитие.