В оленегорской колонии выявляли лучшего оператора теплового пункта

11 Мая 2018 года, 11:07

ОЛЕНЕГОРСК/ 11 мая/ БИ-ПОРТ – Осуждённые оленегорской колонии-поселения соревновались за звание лучшего по профессии оператора теплового пункта. Ранее участники прошли обучение в профессиональном образовательном учреждении при колонии.

Конкурс проводился в два этапа. С теоретической частью все участники конкурса справились на «отлично». Они показали практически одинаковый результат. Во время практической части сразу определились лидеры.

По словам главного энергетика КП-24 Александра Тебенькова, в процессе проведения соревнований осуждённым подробно разъяснялись допущенные ими ошибки. Они могли увидеть, что делали неправильно, устранить упущения и тем самым повысить свой уровень профессиональной подготовки во время конкурса.

По мнению жюри, все участники выступили достойно. До конца мая в КП-24 пройдут аналогичные конкурсы среди осуждённых по профессиям «повар» и «швея».