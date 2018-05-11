Плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» встретят в Мурманске 19 мая

11 Мая 2018 года, 11:20

МУРМАНСК/ 11 мая/ БИ-ПОРТ — Плавучий энергоблок «Академик Ломоносов», буксируемый из Санкт-Петербурга, прибудет в Мурманск в Мурманск 19 мая. ПЭБ будет размещена у причала Атомфлота. Здесь на будущей станции произведут достроечные работы, а в последующем в энергоблок будет загружено ядерное топливо.

Ожидается, что летом 2019 года энергоблок будет отбуксирован в Певек. После ввода в эксплуатацию, который запланирован на 2019 год, ПАТЭС заменит Билибинскую атомную станцию и Чаунскую ТЭЦ и станет самой северной атомной станцией в мире.

Фото: А. Полунин