Прокуратура вновь потребовала восстановить сломанное ограждение недостроя на Кольском проспекте

11 Мая 2018 года, 12:00

МУРМАНСК/ 11 мая/ БИ-ПОРТ – Продолжается переписка мурманчанина Дмитрия Качалова с прокуратурой Первомайского округа Мурманска.

Неравнодушный житель требует, чтобы недостроенное здание на улице Кооперативной было ограждено, потому что представляет опасность. Он просил прокуратуру выяснить, почему недострой находится в свободном доступе. На видео-ролике, размещённом 2 апреля в социальной сети ВКонтакте, видна утоптанная тропинка в снегу, которая ведёт к сломанной части ограждения. Надо сказать, что ещё в феврале 2015 года по решению суда собственник должен был ограничить доступ к высотке, обнести здание забором и следить за его состоянием.

В ответе прокуратуры говорилось, что проверка проведена, забор цел, фактов проникновения на территорию недостроя не выявлено. Однако, как было установлено, забор оказался сломан. Прокуратуре пришлось снова проводить проверку исполнения градостроительного законодательства на объекте незавершенного строительства. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 7 мая «факт наличия частично разукомплектованного ограждения данного объекта нашел свое подтверждение». Собственнику здания – ООО «Международный деловой центр «Мурман» – внесено представление с требованиями устранить выявленные нарушения закона, а именно восстановить частично разукомплектованное ограждение данного объекта.

Недостроенное здание – опасный объект, на котором в любой момент могут произойти трагические происшествия, особенно если на его территорию проникнут дети и подростки.