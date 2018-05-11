В Мурманской области продолжаются капремонты

11 Мая 2018 года, 12:46

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области продолжается «горячая пора» капремонтов. Только в апреле 2018 года в 20 жилых домах завершились работы по ремонту крыш и внутридомовых инженерных систем.

За счет средств регионального оператора в 15 многоквартирных домах капитально отремонтировали систему горячего водоснабжения и установили новые теплообменники. Согласно условиям договора, срок гарантии на выполненные работы - 5 лет. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, подрядчик обязан будет их устранить за свой счет. За качеством работ на всех этапах следит технический заказчик – региональный Фонд капитального ремонта, а также организация, осуществляющая строительный контроль.

В небольшом поселке Зеленоборский в доме №10 по улице Привокзальная по программе капремонта обновили крышу. Также в апреле новые крыши установили в трех домах в Мурманске по адресу: ул.Челюскинцев, д.7; ул. Папанина, д.28; пр. Ленина, д.76. С полным списком отремонтированных домов можно ознакомиться на сайте Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.