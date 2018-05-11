Субботники на берегах озер пройдут в Мурманске

11 Мая 2018 года, 15:00

МУРМАНСК/ 11 мая/ БИ-ПОРТ – Традиционная общегородская акция «Чистые берега» состоится в Мурманске 12 мая. В ней может принять участие любой горожанин, который хочет убрать накопившийся за зиму мусор и навести порядок на берегах озёр, находящихся в черте города.

В Первомайском округе с в 10.00 часов начнётся субботник на берегу озера Глубокое, а в 12.30 – у озера Чистое. Сбор участников возле озер.

В Октябрьском округе с 10.00 начнётся уборка берегов озер Среднее, Утиное, Малое и Окуневое. Сбор участников – возле конечной остановки маршрута №29 на улице Мира.

В Ленинском округе горожан приглашают на берег Семеновского озера. Участников акции ждут в 10.00 в районе «отворотки» на ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» со стороны улицы Александрова.

Инвентарем, перчатками и пакетами для сбора мусора всех участников генеральной уборки обеспечат.