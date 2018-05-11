Мурманск и Апатиты попали в ТОП городов-участников акции «На работу на велосипеде»

11 Мая 2018 года, 14:29

РОССИЯ/ 11 мая/ БИ-ПОРТ – Акция «На работу на велосипеде» проходит в России несколько раз в год. Цель проекта – показать людям, что для поддержания здоровья можно просто поменять транспорт. Ведь чтобы добраться до места работы на велосипеде, не нужна специальная одежда и профессиональная спортивная подготовка.

Группа в «Вконтакте» «Let's bike it! — проект по развитию велокультуры» опубликовала промежуточный итог дружеского соревнования городов по количеству зарегистрированных участников акции «На работу на велосипеде».

Лидером рейтинга стала Москва. В акции зарегистрировались 475 москвичей. На втором месте – Санкт-Петербург, на участие зарегистрировался 201 человек. Третью строку разделили Калининград, Краснодар, Омск и Пермь. В этих городах на дух колёсах на работу добирались по 70 местных жителей.

Ранее «Би-порт» сообщал, что Мурманская область также присоединилась к оригинальной акции. В Заполярье акция пройдет 18 мая.

В рейтинг городов-участников в регионе вошли Мурманск и Апатиты. Столица Заполярья заняла 18 место. В акции приняли участие 13 зарегистрированных мурманчан. Апатиты – на 25 месте. На велосипеды пересели 5 местных жителей.