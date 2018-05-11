По отдельным экономическим преступлениям возможно освобождение от уголовной ответственности

11 Мая 2018 года, 19:00

РОССИЯ/ 11 мая/ БИ-ПОРТ – Внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации. Поправками предусмотрена возможность освобождения от уголовной ответственности по отдельным экономическим преступлениям, совершенным до 1 января 2018 года. Об этом сообщает прокуратура Мурманской области.

Освобождение от ответственности возникает при условии, если лицо является декларантом или лицом, информация о котором содержится в специальной декларации, поданной в соответствии с Федеральным законом «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Изменения действуют, если такие деяния связаны с приобретением, использованием либо распоряжением имуществом и контролируемыми иностранными компаниями, информация о которых содержится в специальной декларации, и с открытием и зачислением денежных средств на счета, информация о которых содержится в специальной декларации.