Областные чиновники попались на антиконкурентном соглашении с бизнесом

11 Мая 2018 года, 14:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 мая/ БИ-ПОРТ - Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области признало Министерство строительства и территориального развития Мурманской области и ООО «Региональный Центр Ценообразования в строительстве» нарушившими Закон о защите конкуренции. На протяжении семи лет между ведомством и компанией реализовывалось устное антиконкурентное соглашение.

Еще в 2009 году, в связи с разработкой новых государственных сметных нормативов, субъектам РФ было поручено разработать актуальные территориальные сметные нормативы. В нашем регионе данная функция была возложена на Минстрой. Ведомство отказалось от создания новой редакции ТСН самостоятельно и фактически возложило эти полномочия на хозяйствующий субъект, а именно ЗАО «РЦЦС», позднее реорганизованного в ООО.

В марте 2010 года между Министерством строительства и территориального развития Мурманской области и ЗАО «Региональный Центр Ценообразования в строительстве» было заключено безденежное соглашение на выполнение данного фронта работ и последующую актуализацию базы. В свою очередь, министерство обязалось оказывать всяческое содействие в регистрации сметных нормативов и не передавать сметно-нормативную информацию для тиражирования третьим лицам. В последующем чиновники неоднократно проводили закупку на разработку дополнений и изменения в базу нормативов, хотя фактически работы уже были выполнены РЦЦС.

При этом сами нормативы следовало публиковать на официальном сайте министерства в открытом доступе. Но в связи с интересами хозяйствующего субъекта все материалы предоставлялись в защищенном формате, ограничивающем доступ к данному тексту, без возможности копирования.

Мурманским УФАС России установлено, что данная совокупность фактов говорит о заключении антиконкурентного соглашения. Министерству строительства и территориального развития Мурманской области и ООО «Региональный центр ценообразования в строительстве» были выданы предписания о прекращении антиконкурентного соглашения.