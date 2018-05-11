Евгений Никора вернулся в медиарейтинг Мурманской области сразу на пятую строку

11 Мая 2018 года, 13:48

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 мая/ БИ-ПОРТ – Опубликован рейтинг медиаперсон Мурманской области за апрель 2018 года. Медиарейтинг основан на определении количества упоминания значимых персон Мурманской области на новостных лентах информационных агентств «Би-порт» и «Hoрд-Hьюc», а также сайтов «ТВ-21», «Большого радио» и «Новости Мурманской области». В него вошли чиновники, депутаты, представители бизнеса и другие публичные личности.

По итогам апреля 2018 года ТОП-10 рейтинга представлен следующим образом:

1 Марина Ковтун

Губернатор Мурманской области 126 -48 2 Андрей Сысоев

Глава администрации г. Мурманск 49 -22 3 +1 Алексей Тюкавин

Первый заместитель губернатора Мурманской области 26 -7 4 -1 Дмитрий Филиппов

Глава муниципалитета г. Мурманск 21 -17 5 +14 Евгений Никора

Заместитель губернатора Мурманской области 20 +14 6 +19 Наталия Карпенко

Министр образования 17 +12 7 +25 Дмитрий Соснин

Министр транспорта 15 +12 8 -1 Валерий Урошлев

Глава администрации ЗАТО Заозерск 14 -3 9 +44 Игорь Бабенко

Бывший заместитель губернатора Мурманской области 13 +12 10 +3 Игорь Морарь

Заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска 13 +4

Обращает на себя внимание заместитель губернатора мурманской области Евгений Никора, не отметившийся в рейтинге предыдущего месяца. Сейчас он находится в середине списка, с февраля этого года он поднялся с 10-й строки. Неизменным остаётся второе место главы администрации Мурманска Андрея Сысоева. Вернулся в ТОП-10 заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь. Большим скачком с попаданием в первую десятку отметились также бывший заместитель губернатора Мурманской области Игорь Бабенко, министр транспорта дорожного хозяйства Дмитрий Соснин и министр образования Наталия Карпенко.