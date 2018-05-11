Евгений Никора вернулся в медиарейтинг Мурманской области сразу на пятую строку

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 мая/ БИ-ПОРТ – Опубликован рейтинг медиаперсон Мурманской области за апрель 2018 года. Медиарейтинг основан на определении количества упоминания значимых персон Мурманской области на новостных лентах информационных агентств «Би-порт» и «Hoрд-Hьюc», а также сайтов «ТВ-21», «Большого радио» и «Новости Мурманской области». В него вошли чиновники, депутаты, представители бизнеса и другие публичные личности.
По итогам апреля 2018 года ТОП-10 рейтинга представлен следующим образом:
|
1
|
Марина Ковтун
|
126 -48
|
2
|
Андрей Сысоев
|
49 -22
|
3 +1
|
Алексей Тюкавин
|
26 -7
|
4 -1
|
Дмитрий Филиппов
|
21 -17
|
5 +14
|
Евгений Никора
|
20 +14
|
6 +19
|
Наталия Карпенко
|
17 +12
|
7 +25
|
Дмитрий Соснин
|
15 +12
|
8 -1
|
Валерий Урошлев
|
14 -3
|
9 +44
|
Игорь Бабенко
|
13 +12
|
10 +3
|
Игорь Морарь
|
13 +4
Обращает на себя внимание заместитель губернатора мурманской области Евгений Никора, не отметившийся в рейтинге предыдущего месяца. Сейчас он находится в середине списка, с февраля этого года он поднялся с 10-й строки. Неизменным остаётся второе место главы администрации Мурманска Андрея Сысоева. Вернулся в ТОП-10 заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь. Большим скачком с попаданием в первую десятку отметились также бывший заместитель губернатора Мурманской области Игорь Бабенко, министр транспорта дорожного хозяйства Дмитрий Соснин и министр образования Наталия Карпенко.