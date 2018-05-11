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Сари
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Главная » НОВОСТИ » Врачей и учителей планируют освободить от бумажной волокиты
 
 
 
 
11 Мая 2018 года, 13:59

Врачей и учителей планируют освободить от бумажной волокиты


РОССИЯ/ 11 мая/ БИ-ПОРТ – Правительство планирует расширить приоритетную программу по повышению производительности труда. В нее включат предприятия сельского хозяйства, строительства, транспорта, а также учреждения социальной защиты, здравоохранения и образования, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития.

К отраслям социальной защиты, здравоохранения и образования относятся бюджетные организации. Например, в поликлиниках и больницах критериями повышения производительности труда станут скорость прохождения пациента через приемное отделение, в библиотеках — время оформления и выдачи книг, в университетах — скорость оформления и количество бумаг, необходимых для командировки профессора вуза, пояснили в Минэкономразвития.

«Если освободить врача или учителя от лишней «бумажной» работы, то они больше времени будут проводить с пациентами, учениками. Если быстрее проводить обследование, то возникает больше шансов на более легкое течение заболевания. Таким образом, рост производительности будет трансформироваться в повышение качества услуг», — подчеркнули в министерстве.

А эксперты скептически относятся к намерению Минэкономразвития включить в программу организации сферы образования. Эта отрасль нацелена на развитие личности, интеллигентности, духовности, что не измеряется никакими показателями, отметил председатель Общественного совета при Министерстве образования науки Евгений Ямбург.

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