Около 38 тысяч тонн различных грузов доставят на отдалённые объекты Северного флота в Арктике

11 Мая 2018 года, 15:17

СЕВЕРОМОРСК/ 11 мая/ БИ-ПОРТ – Подготовка к завозу зимовочных запасов для отдалённых военных объектов завершена на Северном флоте. Об этом сообщает пресс-служба СФ.

Доставка грузов в труднодоступные места континентального побережья и на острова Северного Ледовитого океана будет осуществляться судами тылового обеспечения Северного флота и зафрахтованными судами. Предполагается использовать и авиацию. В рамках северного завоза планируется доставить около 38 тысяч тонн различных грузов, большую часть которых составляет жидкое и твёрдое топливо.

С начала лета будут обеспечиваться военные объекты, расположенные на Кольском полуострове и в Белом море. По мере таяния льда арктических морей появится возможность добраться на острова архипелагов Новая Земля, Земля Франца-Иосифа, Северная Земля и Новосибирские острова. В августе–сентябре зимовочные запасы будут доставлены на остров Котельный для арктической базы Северного флота «Северный клевер».