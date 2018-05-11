Марина Ковтун и глава губернии Тромс Вилли Эрнебакк обсудили вопросы сотрудничества двух регионов

11 Мая 2018 года, 15:35

МУРМАНСК/ 11 мая/ БИ-ПОРТ – Рабочая встреча губернатора Марины Ковтун с делегацией Председателя Правительства губернии Тромс господина Вилли Эрнебакка, впервые посетившего Мурманскую область в этой должности, состоялась сегодня.

Губерния Тромс занимает лидирующее место в перечне зарубежных контактов Мурманской области.

«Наши регионы связывают долгие отношения – это эффективное, взаимовыгодное сотрудничество в самых различных сферах, особенно в области здравоохранения, культуры, которое Вы лично длительное время курировали», – подчеркнула в приветственном слове Марина Ковтун.

Стороны отметили позитивную динамику в развитии отношений, обсудили сотрудничество Мурманской области и губернии Тромс, в том числе в сферах образования и культуры.

Завтра норвежская делегация планирует принять участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 10-летию проекта «Российско-норвежская школа», которые состоятся в мурманской гимназии №1.