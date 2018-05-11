Tele2 совершенствует тарифы «Мой Tele2»

11 Мая 2018 года, 16:13

РОССИЯ/ 11 мая/ БИ-ПОРТ – Tele2 добавила в тариф «Мой разговор» безлимитный трафик в социальных сетях и мессенджерах. Компания также предоставляет клиентам более выгодные условия во время поездок по России. Теперь на всех пакетных тарифах линейки «Мой Tele2» исходящие звонки на номера региона, в котором абонент находится в настоящий момент, расходуются из пакета.

С 8 мая пользователи тарифа «Мой разговор» могут общаться в популярных соцсетях и мессенджерах, не расходуя основной трафик и не подключая дополнительные опции. Tele2 добавила в тариф бесплатный трафик в Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассниках», WhatsApp, Viber и «ТамТам», который сохраняется и в поездках по России. При этом абонентская плата не увеличилась. То есть безлимитные соцсети и мессенджеры теперь доступны пользователям всех тарифов линейки «Мой Tele2».

Также с сегодняшнего дня на всех пакетных тарифах обновленной линейки «Мой Tele2» исходящие звонки на номера региона присутствия расходуются из пакета минут, включенного в тариф. Кроме того, клиентам доступны и другие выгодные условия в поездках по России. Пакет интернета, включенный в тарифный план, действует в путешествиях по стране, при этом пользование социальными сетями и мессенджерами его не расходуют. Все входящие звонки при поездках по России бесплатны.