Арктический рыбопромышленный кластер создают в Архангельске

11 Мая 2018 года, 15:47

АРХАНГЕЛЬСК/ 11 мая/ БИ-ПОРТ – Объединить компании, занимающиеся добычей и переработкой рыбы и морских водорослей, судостроительные и судоремонтные предприятия, научные и образовательные учреждения Северо-Запада России намерены в Архангельске. Ведущие предприятия отрасли уже заявили о своём согласии участвовать в кластере. Об этом сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

Рыбная отрасль этого региона развивается: идёт строительство пяти крупных и средних рыбопромысловых судов, в ближайшие два года в столице Поморья будет построено два рыбоперерабатывающих завода мощностью от 50 тонн готовой продукции в сутки.

«Создание в Архангельске в рамках кластера многофункционального берегового комплекса, ориентированного на приёмку и глубокую переработку рыбы, имеет прекрасные перспективы. Это привлечет сюда поставщиков из удалённых районов промысла, в том числе и по Северному морскому пути с Дальнего Востока», считает заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук.

Он посоветовал предпринимателям обратить особое внимание на проекты, связанные с разведение молоди лососевых пород, заготовкой и переработкой водорослей, разработкой и продвижением на рынке новых продуктов.

Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области