Глава береговой охраны Норвегии поблагодарил россиян за помощь в поиске рыбака

11 Мая 2018 года, 15:58

НОРВЕГИЯ/ 11 мая/ БИ-ПОРТ – Глава береговой охраны Норвегии Оттар Хауген благодарит всех, кто участвовал в поиске в море молодого солдата. В поиске пропавшего без вести приняли участие 22 российских и два норвежских рыболовных судна.

Ранее «Би-порт» сообщал об исчезновении моряка с борта одного из траулеров. Российские траулеры и норвежская береговая охрана производили поиски от Шпицбергена до острова Медвежий.

Он говорит «Спасибо» от имени всех сотрудников береговой охраны за активный поиск, поддержку и проявление сочувствия. Ведь 5 мая, когда потерялся молодой член экипажа, многие попытались немедленно внести свой вклад, помочь. В спасательной операции приняли участие 22 рыболовных судна, из которых 20 русских и 2 норвежских, а также суда береговой охраны, прибрежные самолеты и другие.

«Я хотел бы попросить, чтобы моя самая искренняя благодарность была передана всем в вашей организации в Норвегии и в России прямо или косвенно словами или действиями», - сказал он.