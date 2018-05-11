Мурманский рыбный порт принял 94 тысячи тонн рыбы с начала года

11 Мая 2018 года, 16:30

РОССИЯ/ 11 мая/ БИ-ПОРТ – По итогам первых четырёх месяцев 2018 года Мурманский морской рыбный порт обработал 94 тысячи тонн рыбопродукции. Это почти в два раза больше показателей 2017 года. Об этом сообщается на сайте Мурманского морского рыбного порта.

В апреле 2018 года порт обработал 17,5 тысяч тонн рыбы. Это на 10% больше, чем в апреле 2017 года. Рост обеспечила мойвенная путина. Всего в апреле у рыбного порта пришвартовалось 57 судов.

Общий грузооборот порта за четыре месяца этого года составил 117,7 тысяч тонн. В том числе в апреле – 29,9 тысяч тонн.