Для перевоза через границу товара по воде теперь необходимо предоставить информацию о нём

11 Мая 2018 года, 16:45

МУРМАНСК/ 11 мая/ БИ-ПОРТ – С 1 октября 2018 года вводится обязательное представление таможенным органам предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу через границу водным транспортом, а также административная ответственность за непредставление такой информации.

Порядок представления и регистрации предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу водным транспортом, утверждены Евразийской экономической Комиссией в апреле этого года. Документы определяют состав представляемой информации, сроки регистрации, случаи отказа в регистрации, а также случаи, когда она может не представляться. Об этом сообщает прокуратура Мурманской области.

Программа передачи предварительной информации (КПС «Портал Морской порт») интегрирована в единую информационную систему таможенных органов, которая в том числе включает в себя алгоритм автоматической регистрации и автоматического выпуска деклараций на товары, что позволяет в разы сократить время прохождения таможенных процедур.

Для подключения к этой работе заинтересованным лицам необходимо получение электронной цифровой подписи (ЭЦП), что требует определенного времени. По этой причине таможенники решили заблаговременно проинформировать бизнес о нововведениях и на рабочей встрече с участниками внешнеэкономической деятельности, декларантами, таможенными представителями, перевозчиками, работающими в регионе деятельности Мурманской таможни, обсудили вопросы практического использования программных средств, подачи и прикрепления в программе пакета документов, подаваемых в предварительной информации.