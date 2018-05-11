Мурманский центр ГТО набирает популярность среди северян

11 Мая 2018 года, 17:40

МУРМАНСК/ 11 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня в рамках традиционного объезда депутаты Совета депутатов города Мурманска побывали в центре тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», который работает на базе МАУ СШОР №4. Основные посетители центра – учащиеся мурманских общеобразовательных учреждений. Здесь созданы все условия для тестирования норм ГТО – необходимое оборудование и квалифицированные специалисты.

«Центр тестирования оказывает консультационную и методическую помощь населению в подготовке к выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО. Наши специалисты имеют опыт выездных мероприятий в школах и детских садах заполярной столицы. Так, в марте этого года более 200 курсантов Нахимовского военно-морского училища успешно сдали все необходимые нормативы», - рассказала председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска Ирина Андреева.

Тесты по бегу, прыжкам в длину, стрельбе, подтягивание на перекладине и ряд других испытаний проводится в спортивной школе. Тесты по плаванию принимают в бассейне «Авангард», бег на лыжах – на Семеновском озере.

Для успешного прохождения тестов необходимо иметь хорошую физическую форму. Например, на золотой значок требуется подтянуться на перекладине 13 раз, поднять туловище из положения лежа 50 раз за минуту. Перед тем как решиться на прохождение испытаний, желательно потренироваться в спортзале, сходить в тир. Ведь комплекс ГТО проверяет физическую форму человека всесторонне – на силу, выносливость, гибкость и точность.

АГМ