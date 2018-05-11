Мурманский центр ГТО набирает популярность среди северян

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Дзен | Google+ | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Мурманск отметил День Победы Мурманск отметил День Победы
Военный парад в Москве. Фоторепортаж «Би-порта» Военный парад в Москве. Фоторепортаж «Би-порта»
Новая ипотечная программа «Семейная ипотека» от ВБРР Новая ипотечная программа «Семейная ипотека» от ВБРР
Приглашаем на балет «Золушка». 13 мая на сцене к/т «Атлантика» Приглашаем на балет «Золушка». 13 мая на сцене к/т «Атлантика»
 
 

Курсы валют 11.05.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
84,6310
-0,4783
1 USD
Доллар США
62,5229
-0,4837
1 EUR
Евро
74,1772
-0,8637
10 NOK
Норвежских крон
77,6132
-0,2140
10 SEK
Шведских крон
71,8580
0,4721
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

17°
5.8 м/с
давление 764.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

17 Марта 2018, 14:40
21 Февраля 2018, 11:25
19 Февраля 2018, 15:05
16 Января 2018, 10:20
15 Января 2018, 11:50
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Сергей Шамраев
Сергей Шамраев:

Что такое Форекс по-русски рассказывает Сергей Шамраев, генеральный директор лицензированного российского Форекс-дилера ООО «Телетрейд групп»

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Марина Мокану
Марина Мокану:

Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме. Об этом – Марина Мокану, главный специалист службы поддержки TeleTrade

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

Выбор редакции

Субботники на берегах озер пройдут в Мурманске
11 Мая 2018, 15:00
Субботники на берегах озер пройдут в Мурманске
Усиление ветра ожидается в Мурманской области
11 Мая 2018, 14:08
Усиление ветра ожидается в Мурманской области
В Мурманской области побиты температурные рекорды
11 Мая 2018, 13:30
В Мурманской области побиты температурные рекорды
Полицейский из Полярного с товарищем незаконно выловили 178 особей краба в Баренцевом море
11 Мая 2018, 12:55
Полицейский из Полярного с товарищем незаконно выловили 178 особей краба в Баренцевом море
 
 
 
 

Самое читаемое

Неплательщику за коммуналку напомнили о его долгах трёхтонным «извещением»
10 Мая 2018, 19:50
Илья Варламов в шоке от мусора в Мурманской области
11 Мая 2018, 10:17
На автобусах, перевозящих детей, появятся жёлтые проблесковые маячки
10 Мая 2018, 19:00
Мурманчанин заплатил более 600 тысяч рублей алиментов под гнётом уголовного преследования
11 Мая 2018, 09:34
В Мурманской области побиты температурные рекорды
11 Мая 2018, 13:30
Официальные курсы валют на 11 мая
11 Мая 2018, 07:00
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Мурманский центр ГТО набирает популярность среди северян
 
 
 
 
11 Мая 2018 года, 17:40

Мурманский центр ГТО набирает популярность среди северян


МУРМАНСК/ 11 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня в рамках традиционного объезда депутаты Совета депутатов города Мурманска побывали в центре тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», который работает на базе МАУ СШОР №4. Основные посетители центра – учащиеся мурманских общеобразовательных учреждений. Здесь созданы все условия для тестирования норм ГТО – необходимое оборудование и квалифицированные специалисты.

«Центр тестирования оказывает консультационную и методическую помощь населению в подготовке к выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО. Наши специалисты имеют опыт выездных мероприятий в школах и детских садах заполярной столицы. Так, в марте этого года более 200 курсантов Нахимовского военно-морского училища успешно сдали все необходимые нормативы», - рассказала председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска Ирина Андреева.

Тесты по бегу, прыжкам в длину, стрельбе, подтягивание на перекладине и ряд других испытаний проводится в спортивной школе. Тесты по плаванию принимают в бассейне «Авангард», бег на лыжах – на Семеновском озере.

Для успешного прохождения тестов необходимо иметь хорошую физическую форму. Например, на золотой значок требуется подтянуться на перекладине 13 раз, поднять туловище из положения лежа 50 раз за минуту. Перед тем как решиться на прохождение испытаний, желательно потренироваться в спортзале, сходить в тир. Ведь комплекс ГТО проверяет физическую форму человека всесторонне – на силу, выносливость, гибкость и точность.

АГМ

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Читайте нас в Яндекс.Дзен,
чтобы быть в курсе важных новостей

 
 
 
 
1.
Для перевоза через границу товара по воде теперь необходимо предоставить информацию о нём
2.
Мурманск и Апатиты попали в ТОП городов-участников акции «На работу на велосипеде»
3.
ГИБДД разыскивает очевидцев вчерашнего ДТП в районе Североморского шоссе
4.
Прокуратура вновь потребовала восстановить сломанное ограждение недостроя на Кольском проспекте
5.
Плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» встретят в Мурманске 19 мая
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»