Губернатор Мурманской области наградит многодетных северянок

12 Мая 2018 года, 10:45

МУРМАНСК/12 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня в заполярной столице отмечают Международный День семьи. Во дворце культуры имени Кирова пройдет праздничное мероприятие, на котором в торжественной обстановке семьям будут вручены награды.

«За заслуги в укреплении института семьи, достойное воспитание детей и большой личный вклад в развитие лучших семейных традиций Почетным знаком Мурманской области «Материнская слава» награждаются многодетные мамы», - сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

Губернатор региона вручит знак «Материнская слава» пяти северянкам. Это жительницы областного центра Софья Александровна Амелина, Екатерина Александровна Бычкова и Светлана Александровна Парная, жительница Североморска Светлана Валерьевна Ефремова и Наталья Николаевна Пономарева из поселка Высокий.

Кроме того, за достойное выполнение родительского долга 17 семей получат Памятные адреса Губернатора Мурманской области.