В Мурманскую «деревяшку» на Декабристов снова пытаются расселить приставы

12 Мая 2018 года, 11:30

МУРМАНСК/12 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня около 10 утра судебные приставы продолжили свои попытки расселить жильцов дома на Декабристов, 30. Силовики должны вручить соответствующее уведомление, однако обитатели дома не торопятся его получать. Вчера приставы так и не смогли попасть в один из подъездов. Люди просто заперли его на ключ.

«Мы не готовы покидать наш дом, - говорят они. – А в пункт временного содержания отправились только асоциальные элементы».

Напомним, мурманчане отказываются переезжать, несмотря на угрозу обрушения здания.