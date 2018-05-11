Выходные в Мурманской области будут холодными

12 Мая 2018 года, 12:26

МУРМАНСК/ 12 мая/ БИ-ПОРТ – Будничные дни этой недели были теплыми, но сегодня в Мурманской области похолодало. Также ожидаются дожди.

По информации гидрометцентра, несколько дней Кольский полуостров будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле. Это приведет к прохождению атмосферных фронтов, что будет характеризоваться дождями и понижением температуры воздуха на севере региона. Сегодня в Заполярье дождь местами пройдет утром и днем. Ветер будет северным, северо-восточным умеренным. Температура воздуха ночью +7 +12°, в центральных районах местами от +3 до -2°, днем +9+14°, на юге области +17 +22°.