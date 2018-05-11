В Минькино и Абрам-мысе не рекомендуют пить воду

МУРМАНСК/12 мая/ БИ-ПОРТ – Региональное управление Роспотребнадзора проанализировало качество воды в реке Большая Лавна. Она является источником питьевого водоснабжения микрорайона Абрам-мыс и поселка Минькино.
«Установлено, что качество питьевой воды, подаваемой населению, не соответствует санитарно – гигиеническим требованиям», - сообщает ведомство.
В Минькино вода слишком мутная, а в Абрам-мысе еще имеет подозрительный цвет.
По мнению специалистов, такая вода создает угрозу здоровью. Однако пока эпидемиологическая обстановка в населенных пунктах нормальная. Специалисты Роспотребнадзора взяли ситуацию под особый контроль.