В лесах Мурманской области установлен пожароопасный сезон

12 Мая 2018 года, 14:33

МУРМАНСК/ 12 мая/ БИ-ПОРТ – В соответствии с приказом министерства природных ресурсов и экологии МО N 197 от 11.05.18 с 12.05.18 в лесах области установлен пожароопасный сезон. Как сообщает региональное управление МЧС, каждый год в этот период число выездов пожарной охраны возрастает в несколько раз. «Основной причиной такого роста является горение сухой травы и различного бытового мусора, который скапливался на территориях населенных пунктов в зимние месяцы года», - сообщают в ГУ МЧС по Мурманской области. В лесу все пожары в основном начинаются из-за неосторожного обращения с огнем. Девять из десяти пожаров в лесах происходит по вине людей.