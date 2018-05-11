Жители Молочного боятся затопления домов

12 Мая 2018 года, 15:30

МОЛОЧНЫЙ/ 12 мая/ БИ-ПОРТ – Жители улицы Гальченко в Молочном боятся, что вода вышедшего из берегов небольшого озера затопит дома. Недавно, по их словам, власти решили облагородить водоем. Озерцо планировали углубить и сделать небольшую набережную. Однако что-то не рассчитали.

«Набережную сделали, но одновременно после работ вода поднялась больше чем на метр, - жалуются жители в социальных сетях. - Новый причал ещё не затопило, но старый уже ушел под воду. Вода подступает к домам, Там, где раньше ходили люди, сейчас плавают утки!».

Кроме того, проблем добавил растаявший снег.