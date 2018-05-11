Мурманским аллергикам угрожает пыльца березы

12 Мая 2018 года, 17:43

МУРМАНСК/12 мая/ БИ-ПОРТ – Ближайшие два дня мурманчанам, склонным к аллергии на пыльцу, лучше провести дома. Заполярная столица оказалась в опасной для них зоне.

«Внимание, Мурманск! – сообщает сообщество «Пыльца Club». - Согласно специализированной карте Silam в выходные возможны пыльцевые заносы березы на вашу территорию».

В таком же положении оказались жители Архангельска и Челябинска. А в Санкт-Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде концентрация березовой пыльцы в воздухе будет еще сильнее.

По мнению специалистов, в этом году пыльцы березы больше, чем обычно.