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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » НОВОСТИ » В приемном отделении мурманской городской больницы напали на медиков
 
 
 
 
12 Мая 2018 года, 16:05

В приемном отделении мурманской городской больницы напали на медиков


МУРМАНСК/12 мая/ БИ-ПОРТ – Прошедшей ночью приемное отделение городской больницы практически превратилось в поле битвы. На кадрах видео, появившихся в социальных сетях, несколько человек, недовольных работой регистратуры, скандалят и кидаются на персонал. Один из них чуть было не бьет медиков, однако его удерживают товарищи и охрана. 

«Нападавшие угрожали сотрудникам расправой, а охрана бездействовала, - сообщают свидетели случившегося. – Охранник, присутствующий на месте никакого активного сопротивления не оказывал, поскольку у него нет лицензии. Приехавшие по вызову тоже не слишком утруждались». 

Между тем, главный нападавший обещал уволить персонал. Видео активно обсуждают, однако северянам не слишком понятно, почему никто не вызвал полицию.

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