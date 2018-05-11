В Мурманске дождь и туман

МУРМАНСК/13 мая/ БИ-ПОРТ – Со вчерашнего вечера на заполярную столицу опустился туман. Видимость в городе минимальная. Автолюбителей просят пользоваться ближним светом и «противотуманками». Сегодня в Мурманске температура +5...+16°C. Облачность переменная.
Мурманский Гидрометцентр обещает облачную с прояснениями погоду. Местами дождь. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха по области +10+15°, на юге - до +20°.
Температурный максимум наблюдался в Мурманске в этот день в 1963 году: +19.5. Минимум в 1968 году: -4.9.