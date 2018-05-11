Обанкротившийся кандалакшский порт Витино реанимируют швейцарцы

13 Мая 2018 года, 11:20

МУРМАНСК/13 мая/ БИ-ПОРТ – Кандалакшский порт Витино в ближайшее время может сменить хозяина. Владелец казахстанского БТА банка Кенес Ракишев (именно этой компании сейчас принадлежит предприятие) заявил о начале переговоров со сырьевым трейдером Gunvor (Швейцария). Речь идет о передаче в управление и возможной продаже порта Витино.

«Бизнесмен объяснил, что передача порта позволит реанимировать предприятие, - сообщает издание «Коммерсант». - По словам предпринимателя, передача в управление является лишь первой частью сделки, после которой может последовать продажа порта швейцарской компании».

Банк стал владельцем контрольного пакета акций компаний, которым принадлежал порт, после подачи иска в Высокий суд Лондона. Основанием стало то, что предыдущий топ-менеджмент кредитной организации незаконно выдал кредит в размере $120 миллионов на покупку порта заемщиком.