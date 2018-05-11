Губернатор Мурманской области отреагировала на жалобы «мусорного» блогера

13 Мая 2018 года, 14:21

МУРМАНСК/13 мая/ БИ-ПОРТ – В Заполярье побывал известный блогер и журналист Илья Варламов. Он опубликовал несколько критических постов с фото большого количества мусора в лесах и дворах Мурманской области.

«С материалами ознакомилась и губернатор Марина Васильевна Ковтун, - пишет на своих страницах в социальных сетях вице-губернатор Анатолий Векшин. - У меня получилось лично пообщаться с Ильей. Удалось обсудить впечатления о Мурманской области, услышать мнение, как лучше решить некоторые проблемы региона и города».

Критику блогера заполярные власти оценили как полезную.

По словам Анатолия Векшина, он пригласил Илью Варламова в Мурманскую область летом, чтобы лучше познакомиться не только с заполярной столицей, но и с другими городами.

Также вице-губернатор обещал, что реакция властей на мусорные кучи последует в ближайшее время.