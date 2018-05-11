Мурманчанину исписали поздравлениями с Днем рождения автомобиль

13 Мая 2018 года, 16:20

МУРМАНСК/ 13 мая/ БИ-ПОРТ – Мурманчанин получил оригинальное поздравление с Днем рождения, которое в социальных сетях уже назвали изощренным.

Автомобиль украсили надписи «Обожаю», «Ты – лучший» и смайлик. Для сюрприза, судя по всему, использовали краску из баллончика. Пользователи социальных сетей пытаются понять, искреннее ли это поздравление или месть обиженной женщины, которой владелец автомобиля сильно насолил.

«Что пареньку делать? Можно ли удалить краску ацетоном?», - спрашивают пользователи. Есть, правда и те, кто уверен, что краска специальная и смывается водой.