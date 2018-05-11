В Мурманске пассажиры избили таксиста

13 Мая 2018 года, 21:28

МУРМАНСК/ 13 мая/ БИ-ПОРТ – Жильцы домов на улице Ломоносова стали сегодня свидетелями нападения на водителя такси. Кадры с места происшествия вечером опубликовала мурманчанка, живущая в доме напротив.

«Нападение произошло около дома на Ломоносова, 3 около 10 утра, - пишет девушка. – Двое молодых людей напали на таксиста, били кулаками по машине, вытащили водителя из автомобиля, били вдвоем руками и ногами. А потом убежали».

По словам северянки, конфликт произошел из-за оплаты. Видео уже передано в полицию. Правоохранительные органы проводят проверку.